Ausrutscher in kleiner Liga nur schwer wettzumachen

Maik Visschedyk will mit Vorwärts Gronau von Beginn an punkten. In einer kleinen Liga sind Ausrutscher zu vermeiden.

Die Handballer in den überkreislichen Spielklassen starten Anfang September in das neue Spieljahr 2022/23. Vorwärts Gronau und TV Vreden spielen seit einigen Jahren in der Landesliga Staffel 3 um Punkte. Hier ist der erste Spieltag der Saison am Wochenende 10./11. September angesetzt. Vorwärts Gronau startet mit einem Heimspiel gegen Westfalia Kinderhaus in die Serie. Der TV Vreden tritt zum Auftakt auswärts beim TSV Ladbergen an.