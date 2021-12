Aydin wechselt nach Stadtlohn

Neue Aufgabe für Marco Aydin. Der Spielertrainer von Vorwärts Epe wird im Sommer Trainer des A-Ligisten Eintracht Stadtlohn. Am Eper Wolbertshof übernimmt derweil Timo Scherping den Trainerposten beim Bezirksligisten.

Die Verpflichtung Aydins verkündete jetzt Stadtlohns Fußball-Abteilungsleiter Günter Boll. Am Mittwochabend war über diese Entscheidung der „kleine Mannschaftsrat“ informiert worden. Aydin beerbt in Stadtlohn Jörg Bengfort, der kürzlich aus privaten und beruflichen Gründen seinen Abschied verkündet hatte. „Er hat das gut im Griff gehabt. Mit ihm hätten wir gerne weitergemacht“, lässt Boll seine Wertschätzung für Bengforts Arbeit erkennen. In der Winterpause nimmt Eintracht Stadtlohn, zuvor als Abstiegskandidat gehandelt, Platz drei ein.