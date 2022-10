Baumann macht Fehler wett und pariert Strafstoß

FCE-Keeper Niklas Baumann parierte in dieser Szene einen Strafstoß und bewahrte seine Mannschaft vor dem erneuten Rückstand in Wettringen.

Ein sehenswertes Spiel war es nicht, das die Zuschauer am Donnerstagabend in Wettringen zu sehen bekamen. Dafür sorgte schon der kräftige Wind, der alle Aktiven in dieser Flutlichtpartie vor eine besonders schwere Aufgabe auf einem recht kleinen Platz stellte. Selbst technisch versierte Spieler hatten so ihre liebe Müh und Not mit dem Ball.