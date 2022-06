Bewährungsprobe bestanden

Aasee-Triathlon in Bocholt

Die Triathleten beim Wettkampf in Bocholt (v.l.): Kirsten Dornbusch, Silke Teuber, Thorsten Müller, Martina Suty, Hermann Gebker, Rembert Schütte und Detlef Dornbusch.

Der äußere Rahmen stimmte am Sonntag beim 33. Aasee-Triathlon in Bocholt: rund 700 Aktive über die verschiedenen Distanzen, viel Stimmung an der Strecke rund um den Aasee, eine Top-Organisation und nahezu ideale Temperaturen für die Sportlerinnen und Sportler. Nur der Wind blies ihnen vor allem auf dem Rad teilweise heftig ins Gesicht.