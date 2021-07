Börsting und Rose für Offensivpower

Neue Trainer, neue Power in der Offensive – beim SuS Legden hat sich mit Blick auf die neue Saison eine gewisse Aufbruchsstimmung breitgemacht. Der neue Coach Mike Börsting verfolgt ehrgeizige Ziele.

Die vergangene Saison jedenfalls, als der SuS Legden in der Kreisliga A2 nur sechs Punkte aus acht Partien holte, ist längst zu den Akten gelegt. Beim SuS geht der Blick nach vorn. Und in diese Richtung soll auch das Spiel der Grün-Weißen in der neuen Spielzeit gehen. Gerade offensiv hat das Team viel Qualität dazugewonnen.