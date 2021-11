Corona-Infektionen bei Vorwärts Epe führen zu Spielabsagen

Das Kellerduell in der Kreisliga C zwischen RW Nienborg II und Vorwärts Epe III sollte eigentlich am Freitagabend (12. November) im Eichenstadion stattfinden. Staffelleiter Manfred Nieland hat die Partie nun aber abgesetzt, da im Lager der Eperaner mehrere Corona-Fälle bekannt geworden sind. Bereits am vergangenen Wochenende war das Kreisliga-Spiel der Eperaner Frauen bei der SG Coesfeld aus diesem Grund abgesetzt worden.

