Corona wirkt bei Vorwärts nicht nach

Zwischendurch wurde es ein bisschen eng im Duell mit Tabellenschlusslicht Ibbenbürener SpVg 2. Am Ende behielten die Bezirksliga-Frauen von Vorwärts Gronau aber die Punkte mit einem 27:23-Sieg zu Hause.

Beim Gronauer Heimsieg gegen Ibbenbüren trug sich Mila Goeters insgesamt fünfmal in die Vorwärts-Torschützenliste ein.

Dass der dritte Erfolg im fünften Saisonspiel gelang, war aber keine Selbstverständlichkeit, wie auch Trainerin Stefanie Kömmelt bemerkte: „Wir hatten in der vergangenen Woche noch sechs Corona-Kranke. Darunter hat natürlich auch das Training gelitten. Unter diesen Bedingungen zu funktionieren, war schon eine Herausforderung. Umso mehr kann ich der Mannschaft nur ein Riesen-Kompliment machen, weil sie als echte Einheit aufgetreten ist.“

Das zeigte sich besonders im Defensivverhalten, das die Gronauerinnen je nach Spielsituation taktisch schnell anpassen konnten. So lagen sie nach dem Eröffnungstor von Mila Goeters nicht ein einziges Mal in Rückstand. Jedoch ließ sich Ibbenbüren, im Vergleich zum Hinspiel personell verstärkt, nie wirklich abhängen. Mit einer 14:12-Führung für Gronau ging es in die Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn vergrößerte Vorwärts durch Treffer von Lena Baumann und Mila Goeters den Vorsprung auf vier Tore (16:12) und ließ ihn bis in die Schlussphase hinein nicht mehr spürbar schmelzen. Ihren Anteil daran hatten auch die gut aufgelegten Torhüterinnen Theresa Walfort und Lena Brockhues.

Für die Gronauerinnen steht nun schon wieder eine längere Spielpause an. Das nächste Ligamatch ist für Mittwoch, 13. April, angesetzt. Dann soll ab 20 Uhr der SC Hörstel an der Laubstiege zu Gast sein.