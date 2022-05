Das Interesse ist groß: Fast 1000 Starts in 37 Prüfungen

Dabei gibt es einige Entscheidungen auch im neuen Außenviereck zu sehen. Besonders auf die Mannschaftsprüfungen sind die Aktiven des gastgebenden Vereins gespannt.

So steht das Gelände in Epe drei Tage ganz im Zeichen des Pferdesports, wo der RZFV von Freitag bis Sonntag zur 19. Auflage seines Dressur- und Springturniers einlädt. Auf gut 1000 Starts stellt sich der Gastgeber ein, der sich über dieses Meldeergebnis freut.

An den drei Tagen finden insgesamt 37 Prüfungen in der Dressur und im Springreiten statt. Das garantiert den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm.

Der Freitagvormittag steht im Zeichen der jungen Pferde. Ab 10.30 Uhr finden auf dem Springplatz fünf Springpferdeprüfungen in den Klassen A bis M statt. Am Nachmittag sind noch eine Springprüfung der Klasse A und eine Stilspringprüfungen der Klasse L zu sehen. Das letzte Springen wird am ersten Turniertag gegen etwa 19 Uhr beendet sein.

Der Samstag startet um 9.30 Uhr wieder auf dem Springplatz. Am Vormittag wird Breitensport groß geschrieben. Mehrere Stilspringprüfungen für Ponys und Pferde stehen auf dem Programm. Einsteiger und fortgeschrittene Reiterinnen und Reiter messen ihr Können in Springwettbewerben und Prüfungen der Klasse E und A.

Ebenfalls morgens um 9.30 Uhr beginnen erstmalig auf dem neuen Dressurplatz der Vereinsanlage die Dressurprüfungen. Begonnen wird mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Es folgen Dressuren der Klasse A und L. Den Abschluss auf dem nagelneuen Außenviereck bilden zwei Mannschaftsdressurprüfungen der Klassen E und A am Nachmittag ab 15 Uhr. Dort ist der gastgebende Verein in der Klasse E mit einer Mannschaft in Kooperation mit dem RV Rüenberg sowie in der Klasse A mit zwei Mannschaften am Start und hofft auf zahlreiche Schleifen.

Ab 16 Uhr findet auf dem Springplatz der traditionsreiche Bülten-Cup statt. Hierbei handelt es sich um eine Zwei-Phasen Springprüfung der Klasse L. Namhafte Reiter haben sich schon in die Siegerliste dieser besonderen Prüfung eingetragen, die bei jedem Freiluftturnier in Epe große Aufmerksamkeit genießt. Den Tagesabschluss bildet eine Springprüfung der Klasse M, sodass der Turniertag gegen 18.30 Uhr ausklingen wird.

Der Sonntag beginnt auf dem Außenviereck wiederum mit Dressurprüfungen der Klasse A** sowie der Klasse L. Danach gehört der Dressurplatz den Jüngsten im Reitsport. Ab 11.30 Uhr dürfen sie sich in Führzügelklasse, Dressur- und Springwettbewerben beweisen. Aufgeregte Eltern und Großeltern werden die Bande säumen und mit dem Nachwuchs mitfiebern.

Zum Abschluss wird sodann erstmalig eine Kombi-Prüfung der Klasse A, das heißt, eine Dressuraufgabe, nach welcher auf dem Viereck sodann vier Sprünge absolviert werden und die Vorstellung mit einer Gesamtnote bewertet wird, ausgetragen.

Auf dem Außenspringplatz beginnen ab 8 Uhr Springprüfungen der Klassen E bis M. Sportlicher Höhepunkt ist am Nachmittag die Springprüfung der Klasse M mit Stechen mit etwa 40 Reitern und Amazonen.

Im Anschluss findet eine Mannschaftsspringprüfung der Klasse A** statt. Auch hier hoffen die heimischen Starter unter tatkräftiger Unterstützung des heimischen Publikums auf vordere Platzierungen. Das Turnier des RZFV Epe wird gegen 17 Uhr seinen Abschluss finden.