Deelens Tor lässt Vreden jetzt zittern

Kreis

Ein Tor, das fälschlicherweise nicht gegeben wurde. Und damit auch ein Punkt, der in der Endabrechnung vielleicht fehlen könnte. In der Bezirksliga 11 stecken sieben Teams noch tief drin im Abstiegskampf. So auch Spielvereinigung Vreden II. Derweil schwinden die Chancen in Wüllen extrem.

Nils Reschke