Den ASC hat es erwischt

Gronau/Schöppingen

Jetzt hat es also auch den Spitzenreiter erwischt. Der ASC Schöppingen kassierte beim FC Vreden seine erste Niederlage. Tabellenführer bleiben die Vechtestädter trotzdem. Zumal der bisherige Zweite Grün-Weiß Lünten bei Vorwärts Epe II patzte und am neunten Spieltag in der Kreisliga A1 nicht über ein torloses Remis hinaus kam.

Von Henry Einck und Johannes Kratz