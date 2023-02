Der Check vor dem Re-Start: Zwei Teams besonders gefährdet

Wer muss den Gang in die Kreisliga B antreten? Wer kann sich frühzeitig retten? Im Tabellenkeller herrscht große Spannung.

Vor dem Start in die Restsaison am Sonntag machen wir den großen Check der Kreisliga A1. Im zweiten Teil blicken wir auf die untere Tabellenhälfte und prüfen, wie die Vorbereitung der Teams verlief, welche Mannschaften sich personell verstärkt haben und wen die Trainer am Saisonende als Absteiger sehen.