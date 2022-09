„Dickes Brett“ für den FC Epe

Am siebten Spieltag will sich der FC Epe dem heimischem Publikum wieder von seiner Schokoladenseite präsentieren. Mit dem BSV Roxel kommt aber ein starker Gast.

Vor heimischem Publikum hat sich der FC Epe in den vergangenen zwölf Monaten besonders stark präsentiert. Abgesehen vom 0:2 gegen den VfL Billerbeck in der Vorsaison, als der Aufstieg bereits besiegelt war, stellte das 0:1 vergangene Woche gegen die SG Borken eine absolute Ausnahme dar. Doch die Eperaner bekommen schon am Sonntag die nächste Chance, Punkte in den Bülten zu behalten. Zu Gast ist ab 15 Uhr der BSV Roxel.

Für Spielertrainer Andre Hippers zählt der BSV zu einem der Topfavoriten auf die Meisterschaft. „Das ist ein richtig dickes Brett“, so Hippers. Er selbst muss passen, nachdem er in die Tumulte im Anschluss an das Borken-Spiel involviert war. Mit einer Woche fällt die Sperre aber glimpflich aus. Ebenfalls nicht mitwirken können Loris Deiters, Thorsten Hüsing, Jan Frieling und eventuell Patrick Redegeld. „Wir kennen das mit den Ausfällen ja schon seit Juli. Es lohnt nicht, sich darüber zu beschweren“, so Hippers. Lieber möchte er den Fokus darauf richten, dass seine Elf fußballerisch wieder mehr zeigt als in der Vorwoche. „Da haben wir es nicht gut gemacht. Jetzt hoffen wir, dass wir mit den Zuschauern im Rücken etwas mitnehmen können.“