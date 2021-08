Die Schulter - Turnierfavoritin Gronert muss aufgeben

Sarah Gronert, Favoritin der 18. Gronau Open und im Turniertableau an Nummer eins gesetzt, musste das Turnier vorzeitig verlassen. Am Abend wurde das Viertelfinale rechtzeitig abgeschlossen.

Eine Schulterverletzung zwang die 35-Jährige Sportlerin, die für den Tennis 65 Eschborn aufschlägt, zur Aufgabe.

Gronert hatte bis dahin ein hervorragendes Turnier gespielt und die Verantwortlichen sowie die Zuschauer mit kraftvollen Schlägen begeistert und ihre Favoritenrolle bestätigt. Während des Viertelfinalspiels gegen Paula Rumpf (TC Union Münster) spielte gleich zu Beginn die Schulter nicht mehr mit. Gronert bekam den Arm nicht mehr hoch und musste das Spiel beim Stand von 2:0 verletzungsbedingt aufgeben.

Bitter für Gronert, die sicherlich gute Chancen hatte, nach 2019 erneut das Finale an der Losserstraße zu erreichen.

Drei drei weiteren Viertelfinalbegegnungen wurden nach dem Abstecher in die Halle wieder draußen ausgetragen.

Für die größte Überraschung am Samstag sorgte die Mainzerin Livia Kraus (DTB 465), die sich gegen die deutlich höher eingestufte Alissa Schmitz (DTB 76) glatt in zwei Sätzen behauptete.

Als letzte Spielerin qualifizierte sich am Abend Ekaterina Kazionova in zwei Sätzen für das Halbfinale am Sonntag ab 11 Uhr.

Ergebnisse

Achtelfinale

Sarah Gronert, Tennis 65 Eschborn (DTB 26) - Josy Daems TV Sparta 87 Nordhorn (DTB 135) 6:2, 6:4

Fabienne Gettwart, Tennis 65 Eschborn (DTB 89) - Paula Rumpf, TC Union Münster (DTB 85) 6:4, 1:6, 2:6

Lea Gasparovic, TC Grün-Weiß Aachen (DTB 36) - Leah Luboldt, Gladbacher HTC e. V. (DTB 114) 6:2, 6:2

Julia Mikulski, Tennisclub Bredeney e. V. (DTB 95) - Sonja Zhiyenbayeva, TC Preußen Münster (DTB 228) 3:6, 7:6, 2:6

Alissa Schmitz, TC Karken (DTB 76) - Imke Küsgen, ETUF Tennisriege (DTB 93) 6:4, 6:2

Livia Kraus, TSC Mainz (DTB 465) - Jonna Schröder, Bremerhavener Tennisverein v. 1905 (DTB 162) 6:2, 6:0

Julia Victoria Rennert, Marienburger SC (DTB 73) - Sabrina Rittberger, Münchener Sportclub (DTB 110) 1:6, 6:1, 6:4

Ada Gergec, Der Club an der Alster e. V. (DTB 173) - Ekaterina Kazionova, MTA Tennisclub Verein e. V. (DTB 32) 0:6, 0:4 Aufgabe Gergec

Viertelfinale

Sarah Gronert, Tennis 65 Eschborn (DTB26) - Paula Rumpf, TC Union Münster (DTB 85) Aufgabe Gronert bei 2:0

Lea Gasparovic, TC Grün-Weiß Aachten (DTB 89) - Sonja Zhiyenbayeva, TC Preußen Münster (DTB 228) 7:5, 6:2

Livia Kraus, TSC Mainz (DTB 465) - Alissa Schmitz, TC Karken (DTB 76) 6:3, 6:1

Ekaterina Kazionova, MTA Tennisclub Verein e.V. (DTB 32) - Julia Victioria Rennert, Marienbuger SC (DTB 173) 6:2, 6:2

Halbfinale am Sonntag ab 11 Uhr, Losserstraße

Rumpf - Gasparovic

Kazionova - Kraus