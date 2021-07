Die Überraschungen bleiben aus

Es war zuvor spekuliert worden, ob der SuS zurück in den Ahauser Raum kehrt.

Wie in der abgebrochenen Saison 20/21 treten in den beiden A-Ligen jeweils 15 Mannschaften an, in beiden B-Ligen hingegen je 16. Außerdem werden wiederum zwei C- und drei D-Ligen gebildet.

In der Frauen-Kreisliga A treten 15 Mannschaften an, zudem gibt es zwei B-Ligen mit neun beziehungsweise zehn Teams.

Nach der Einteilung können in den nächsten Tagen durch die Staffelleiter die Spielpläne erstellt werden.

Einteilung Herren-Kreisligen Ahaus-Coesfeld 2021/2022

Kreisliga A 1

1 ASC Schöppingen

2 DJK Eintracht Stadtlohn

3 FC Epe II

4 FC Oeding

5 FC Ottenstein

6 FC Vreden 52

7 Fortuna Gronau 09/54

8 GW Lünten

9 SC RW Nienborg

10 SC Südlohn

11 SF Ammeloe

12 SuS Stadtlohn II

13 SV Eintracht Ahaus II

14 SV Union Wessum

15 Vorwärts Epe II

Kreisliga A 2

1 DJK Adler Buldern

2 DJK SF Dülmen

3 DJK Vorw. Lette

4 Fortuna Seppenrade

5 Grün-Weiß Nottuln II

6 GW Hausdülmen

7 SG DJK Rödder

8 SuS Legden

9 SV Borussia Darup

10 SV Brukteria Rorup

11 SV Gescher II (U23)

12 SW Holtwick

13 TSG Dülmen II

14 Turo Darfeld

15 Westfalia Osterwick

Kreisliga B 1

1 1. FC Oldenburg Ahaus

2 ASC Schöppingen II

3 ASV Ellewick II

4 FC Vreden 52 II

5 Fortuna Gronau 09/54 II

6 SC Ahle

7 SC Südlohn II

8 SF Graes

9 SG Gronau

10 SpVgg Vreden III

11 SuS Stadtlohn III

12 SV Eggerode

13 SV Gescher IV

14 TG Almsick

15 TuS Wüllen II

16 VfB Alstätte II

Kreisliga B 2

1 Arminia Appelhülsen

2 DJK Adler Buldern II

3 DJK BW Lavesum

4 DJK Eintr. Coesfeld II (U23)

5 DJK/VfL Billerbeck II

6 Fortuna Seppenrade II

7 SF Merfeld II

8 SG Coesfeld 06 II

9 SuS Hochmoor

10 SuS Olfen II

11 SV Gescher III

12 SW Beerlage

13 SW Holtwick II

14 TSG Dülmen III

15 Union Lüdinghausen II

16 Westfalia Osterwick II

Kreisliga C 1

1 DJK Eintracht Stadtlohn II

2 FC Epe III

3 FC Germania Asbeck

4 FC Ottenstein II

5 FC Turo d‘Izlo-Aramäer Gronau

6 SC RW Nienborg II

7 SF Ammeloe II

8 SpVgg Vreden IV

9 SuS Legden II

10 SV Eintracht Ahaus III

11 SV Heek II

12 SV Heek III

13 SV Union Wessum II

14 TSV Ahaus

15 Vorwärts Epe III

Kreisliga C 2

1 DJK Eintr. Coesfeld III

2 DJK Eintracht Stadtlohn III

3 DJK SF Dülmen II

4 DJK Vorw. Lette II

5 DJK/VfL Billerbeck III

6 SF Merfeld III

7 SG Coesfeld 06 III

8 SG DJK Rödder II

9 SuS Hochmoor II

10 SuS Olfen III

11 SV Borussia Darup II

12 SV Brukteria Rorup II

13 SV Gescher V

14 TSV Ahaus II

15 Turo Darfeld II

16 Vorw. Hiddingsel

Kreisliga D 1

1 1. FC Oldenburg Ahaus II

2 ASV Ellewick III

3 DJK Eintracht Stadtlohn IV

4 FC Oeding II

5 FC Ottenstein III

6 FC Turo d‘Izlo-Aramäer Gronau II (9er)

7 FC Vreden 52 III

8 Fortuna Gronau 09/54 III

9 GW Lünten II

10 SC Ahle II

11 SG Gronau III

12 SV Heek IV

13 SV Union Wessum III

14 TG Almsick II

15 VfB Alstätte III

Kreisliga D 2

1 1. FC Oldenburg Ahaus III

2 ASC Schöppingen III (9er)

3 ASV Ellewick IV

4 FC Germania Asbeck II (9er)

5 FC Vreden 52 IV

6 Fortuna Gronau 09/54 IV

7 SF Graes II

8 SG Gronau II

9 SuS Hochmoor III

10 SuS Legden III

11 SV Heek V

12 SW Holtwick III

13 TuS Wüllen III

14 VfB Alstätte IV

15 Westfalia Osterwick III

Kreisliga D 3

1 Arminia Appelhülsen II

2 DJK Adler Buldern III

3 DJK BW Lavesum II

4 DJK SF Dülmen III (9er)

5 DJK Vorw. Lette III

6 Fortuna Seppenrade III

7 Grün-Weiß Nottuln III

8 GW Hausdülmen II

9 SG Coesfeld 06 IV (9er)

10 SG DJK Rödder III

11 SW Beerlage II

12 TSG Dülmen IV

13 Union Lüdinghausen III

14 Union Lüdinghausen IV

15 Vorw. Hiddingsel II

Frauen-Kreisliga A Ahaus-Coesfeld

1 ASC Schöppingen

2 ASV Ellewick

3 DJK VfL Billerbeck II

4 FC Ottenstein

5 GW Hausdülmen

6 SG Coesfeld 06

7 SG Heek / Oldenburg

8 SG Hiddingsel / Senden II

9 SG Holtwick / Legden II

10 SV Gescher

11 TSG Dülmen

12 Turo Darfeld II

13 TuS Wüllen

14 VfB Alstätte

15 Vorwärts Epe

Frauen-Kreisliga B 1 Ahaus-Coesfeld

1 FC Epe (9er)

2 FC Oeding II

3 Fortuna Gronau 09/54 II

4 SC RW Nienborg

5 SF Ammeloe

6 SG Graes / Ahle

7 SpVgg Vreden II (9er)

8 SV Union Wessum III (9er)

9 TuS Wüllen II

Frauen-Kreisliga B 2 Ahaus-Coesfeld

1 ASC Schöppingen II

2 DJK Adler Buldern II (9er)

3 DJK Eintr. Coesfeld

4 DJK VfL Billerbeck III (9er)

5 SG Holtwick / Legden III

6 SuS Hochmoor

7 SuS Olfen

8 SV Borussia Darup

9 Westfalia Osterwick

10 FC Marbeck 58 III