Rolle rückwärts am Mergelkamp: Die weitere Zusammenarbeit haben GW Lünten und Trainer Dirk Bültbrun jetzt gekippt. Der Verein hat bereits einen Nachfolger gefunden.

Anfang Dezember hatte A-Ligist GW Lünten verkündet, die Zusammenarbeit mit Trainer Dirk Bültbrun auch in der Saison 2023/24 fortzusetzen. Während der Winterpause hat nun offensichtlich ein Umdenken stattgefunden, am Mergelkamp steht ein Trainerwechsel an.