Doppelschlag bringt Eper K.o.

Schon vor dem Anpfiff in Altenrheine habe Spielertrainer Andre Hippers kein gutes Gefühl gehabt, wie er hinterher sagte. Hippers selbst musste im Spielverlauf verletzt vom Platz.

Das letzte Quäntchen Mut und Wille fehlt Andre Hippers einfach noch bei seiner Mannschaft. „Denn wir stehen als Aufsteiger schließlich mit 20 Punkten exzellent da“, so der Spielertrainer des FC Epe. „Trotzdem gibt es noch das eine oder andere Spiel, in dem wir auftreten wie ein Kellerkind.“ Einen solchen Tag erwischte der Landesligist aus den Bülten beim SC Altenrheine. Nach einer schwachen Vorstellung zogen die Blau-Weißen dort verdientermaßen mit 0:2 (0:0) den Kürzeren und verpassten es so, als Dritter ins nächste Wochenende zu gehen.