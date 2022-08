Doppeltes Jubiläum wird Ende August gefeiert

Am 27. August findet ein großer Familien-Aktionstag zum 75-jährigen Vereinsjubiläum statt. Am Tag zuvor steht am Spätnachmittag die 25. Auflage dieses ganz besonderen Volkslaufes in der Region auf dem Programm. Damit rückt die Veranstaltung wieder auf den Freitagabend – vermutlich ganz im Sinne der Läuferinnen und Läufer, die in den letzten Jahren neben den Anstiegen zum Schöppinger Berg häufiger auch mit der Nachmittagshitze zu kämpfen hatten.

Eine ganz besondere Herausforderung bleibt auch bei angenehmeren Temperaturen vor allem der 10 km-Lauf mit seinen zwei kräftigen Steigungen. Dennoch zieht es viele Läuferinnen und Läufer immer wieder nach Schöppingen – vielleicht aufgrund der „Entschädigung“ für die Anstrengungen durch die herrlichen Ausblicke hinein ins Münsterland, aber auch wegen der familiären Atmosphäre, wie insbesondere Gäste aus den Niederlanden regelmäßig betonen. Zudem winkt denjenigen, die die Streckenrekorde bei den Männern von 34:22 Min. sowie 38:24 Min. bei den Frauen unterbieten, eine Prämie von 50 €.

Neben dem 10 km Lauf stehen wie gewohnt die Läufe über 5 und 7 km, der 2,5 km-Schülerlauf, das Walking über 5, 7,5 und 10 km sowie zwei Bambiniläufe auf dem Programm. Der erste Startschuss fällt um 16.30 Uhr beim Bambinilauf über 350 m für die bis Fünfjährigen, den Abschluss bildet um 19 Uhr der 10 km-Lauf.

Seitens der Organisatoren hofft man, dass nach zwei Jahren Pause und zum doppelten Jubiläum mindestens ebenso viele Läuferinnen und Läufer wie vor drei Jahren, als insgesamt 167 Aktive am Start waren, am 26. August den Weg nach Schöppingen finden. Einige Anmeldungen aus Hamminkeln zusammen mir ihren Partnerschaftsläufern aus England liegen bereits vor, berichtet Lydia Naber. „Wenn dann auch wieder einige Niederländerinnen und Niederländer kommen, kann man schon von echtem internationalem Flair sprechen“, ergänzt sie mit einem Augenzwinkern.

Anmeldungen zu allen Läufen sind möglich vor Ort bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start.