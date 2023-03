Dörr: „Wir wollten das Ding unbedingt auch für Engin gewinnen“

Ganz wichtige drei Punkte hat Oberligist SpVgg Vreden nach zuvor drei Niederlagen am Stück eingefahren. Und das gelang ihnen beim 1. FC Gievenbeck ohne ihren abwesenden Cheftrainer.

Fußball-Oberliga: SpVgg Vreden gewinnt in Gievenbeck

Luis Frieling (l.) zeigte eine starke Partie beim Vredener Sieg in Gievenbeck.

Beim Gastspiel in Münster musste Co-Trainer Andree Dörr den aus privaten Gründen verhinderten Engin Yavuzaslan an der Seitenlinie vertreten. „Das war heute für alle eine besondere Situation. Wir wollten das Ding unbedingt auch für Engin gewinnen“, so Dörr nach dem 3:1-Auswärtssieg beim Tabellennachbarn.