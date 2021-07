Drei persönliche Bestleistungen in Lingen

„Die Veranstaltungen wieder für alle Sportler zu öffnen, damit diese auch am Wettkampfbetrieb teilnehmen, halte ich für einen wichtigen und richtigen Schritt“, findet Wittlands Tochter Jana, die in Lingen in der Frauenklasse über die 800 Meter in 3:15,00 Minuten Platz vier erreichte. Franziska Dinkelborg (2:29,90) feierte Platz eins. Anne Buscholl wurde in 3:09,78 Minuten Dritte und rückte in der deutschen Bestenliste auf Platz elf vor.

Viele weitere TVWE-Läufer waren an den Start gegangen, um sich für regionale wie nationale Meisterschaften zu qualifizieren. Für Elissa Albers etwa galt es, die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften der weiblichen U18 zu erlangen. Diese steht bei 2:18:20 Minuten. Zusammen mit Vereinskollegin Fabiane Meyer gingen beide Athletinnen den Lauf an. Im Schlusssprint musste das Duo auf die dritte Bahn ausweichen, da die mitlaufenden Männer das Tempo nicht halten konnten. Elissa kam mit einer Zeit von 2:18,80 Sekunden über die Ziellinie und verpasste damit knapp die Qualifikation. „Ich bin mir sicher, dass Elissa die Qualifikation am nächsten Wochenende in Dortmund laufen kann. Im Schlussspurt hätte sie noch Tempo zulegen können“, so Teamkollegin Fabiane Meyer.

Premiere für Hayriye Gülryüz

Bei der weiblichen U16 belegte Anastasia Krabbe mit 2:36,38 Minuten Platz eins, was aktuell die Quali für die Westfälischen Meisterschaften bedeutet. Hanna Wissing wurde Zweite (2:46,85).

Aslan Güleryüz holte sich in der Altersklasse M11 mit neuer persönlichen Bestzeit von 2:33,00 Minuten den Sieg. Eine solche gelang auch Jan Friedrich Büscher in der Altersklasse männliche Jugend U18 (2:07,33 Minuten). Justus Overkamp stellte in der M15 ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit auf. Er überquerte nach 2:17,89 Minuten die Ziellinie auf dem Silberrang.

In der weiblichen U14-Jugend wurde Emma Overkamp in einer Zeit von 2:36,39 Minuten Dritte. Madita Dinkelborg platzierte sich in 2:56,41 Minuten bei der weiblichen Jugend U18 auf Rang vier. Die jüngste Teilnehmerin aus Epe war Hayriye Gülryüz. Sie meisterte ihren ersten Bahnlauf über die 800 Meter in der W10 in 3:19,36 Minuten und landete auf Platz acht.