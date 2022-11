Durststrecke endet mit Derby

Über einen Monat liegt der letzte Landesliga-Auftritt von Vorwärts Gronau mittlerweile zurück. Die Durststrecke endet an diesem Samstag. Dann steht direkt das Derby gegen den TV Vreden auf dem Spielplan. Gespielt wird ab 19.45 Uhr in der Vredener Hamalandhalle.

Während die Gronauer also lange aus dem Pflichtspielbetrieb raus waren, durften die Vredener in den vergangenen Tagen nach der Herbstpause schon zweimal wieder auf die Platte. Zunächst erfuhren sie allerdings einen herben Dämpfer mit der 22:30-Pleite am vergangenen Samstag bei Kellerkind Westfalia Kinderhaus. Deutlich besser lief es dagegen am Mittwochabend im Kreispokal, als die Vredener den Landesliga-Dritten DJK Coesfeld mit 33:13 deklassierten.