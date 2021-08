Ehrung mit Standing Ovations

Doch Gabbe, der zwar immer noch auf dem für ihn obligatorischen Platz auf der Terrasse saß, jedoch nicht mehr in das Turniergeschehen eingriff, machte seine Ankündigung wahr und übergab die Gronau Open komplett an das Team um seinen Sohn Sven.

MEHR ZUM THEMA Tennis: 18. Gronau Open Kazionova findet zurück ins Spiel

Auch für die Vorsitzende des Tennisbezirks Münsterland, Barbara Niemeyer, kam Gabbes Abschied im Vorjahr zu plötzlich. Mit kleiner Verspätung ehrte sie ihn somit in diesem Jahr für seine herausragenden Verdienste um den Tennissport.

So musste Jens Gabbe, ganz anders als von ihm erwartet, doch noch einmal den Centercourt betreten. „Im letzten Jahr wollte Herr Gabbe sich ruhig und unerwartet vom Acker machen, so dass wir überhaupt nicht darauf vorbereitet waren“, richtete Niemeyer noch einmal das Wort an den ehemaligen Turnierorganisator, der ganz unscheinbar zwischen all den anderen Zuschauern stand.

Neben einem Geschenk zum Geburtstag hatte Niemeyer noch etwas anderes im Gepäck: die bronzene Ehrennadel des WTV. In ihrer Laudation würdigte sie Jens Gabbe, der vor achtzehn Jahren innerhalb von wenigen Wochen die Gronau Open aus der Taufe gehoben und siebzehn Jahre lang betreut hatte und betonte seine Verdienste rund um den Tennissport.

Diesmal war es also Niemeyer, die für eine große Überraschung und somit auch einen emotionalen Höhepunkt der Siegerehrung sorgte. „Wir bedanken uns vom Tennisbezirk Münsterland ganz herzlich für Jens Gabbes Engagement und verleihen ihm daher hier und heute die bronzene Ehrennadel des WTV“.

Gabbe freute sich sichtlich über diese Auszeichnung, merkte jedoch mit einem Augenzwinkern an: „Ich habe mal wieder gelernt, man kann sagen was man will, und dann machen sie es doch anders. Ich wollte nicht mehr bei der Siegerehrung auf dem Platz stehen. Nun stehe ich doch wieder hier.“

Das Publikum bedachte Jens Gabbe noch einmal mit Standing Ovations und dankte so ebenfalls für das Engagement der vergangenen Jahre.