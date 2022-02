Seit vielen Wochen schon führt der FC Epe die Tabelle der Bezirksliga an. Doch die Tabellenführung war immer mit einem kleinen Makel versehen.

Groß war die Freude beim FC Epe nach dem 1:0-Sieg in Stadtlohn. Auf dem Weg zur erhofften Meisterschaft

Schließlich hatten die Blau-Weißen aus den Eper Bülten ein Spiel mehr ausgetragen als Verfolger SuS Stadtlohn, der bislang seine Nachholpartie in Wüllen nicht austragen konnte. Der nächste Versuch soll in zwei Wochen am 26. Februar unternommen werden.