Ein Ruck geht durchs Team: Vorwärts II holt Dreier

Der Spielertrainer ging voran. Mit einem verwandelten Strafstoß brachte Dominik Buß Vorwärts Epe II in Führung.

Als Tabellendritter hat der FC Vreden in der Kreisliga A1 zwar noch drei Spiele weniger als Spitzenreiter ASC Schöppingen auf dem Konto. Doch selbst die werden nicht reichen, um den Vechtestädtern auch nur annähernd auf die Pelle zu rücken. Denn zum dritten Mal nacheinander gewannen die Schwarz-Weißen nicht. Wie schon in Ammeloe reichte es auch am Gründonnerstag im Topspiel bei Eintracht Stadtlohn nur zu einem 1:1-Remis. Derweil hat die Reserve von Vorwärts Epe das Kellerduell gegen den FC Ottenstein klar für sich entschieden.