Ein Turnier der Premium Tour

Vom 25. bis zum 28. August bittet der TV Grün-Gold zu den Gronau Open. Einen Wunsch haben die Organisatoren schon jetzt. „Bloß nicht wieder so viel Regen“, hat Sven Gabbe das vergangene Turnier noch nicht vergessen. Teilweise mussten die Spielerinnen auch in die Halle ausweichen.

Sicher ist: Auch die mittlerweile 19. Auflage verspricht allen Beteiligten – Spielerinnen wie Zuschauern - Spitzensport in unmittelbarer Nähe der deutsch-niederländischen Grenze. Im Rahmen der „DTB Premium Tour“ findet an der Losserstraße das abermals mit 11.500 Euro dotierte Damen-Tennisturnier statt.

Die von der Volksbank Gronau-Ahaus präsentierten Gronau Open zählen zu den beiden höchstrangigen nationalen Damen-Tennisturnieren dieser Serie, ein weiteres findet noch in Süddeutschland statt.

Wer von den deutschen Spitzenspielerinnen nicht bei den US Open in New York aufschlagen kann, spielt möglicherweise Ende August in Gronau um Siege, wichtige Ranglistenpunkte, den R+V-Cup sowie die ausgelobten Preisgelder. Der Siegerin winken stattliche 2.900 Euro, der unterlegenen Finalistin noch 1.500 Euro.

Den Zuschauern werden bei freiem Eintritt temporeiche Ballwechsel, Emotionen und mitreißende Matches geboten. Möglich ist dies aufgrund der hervorragenden Unterstützung des TV Grün-Gold Gronau durch zahlreiche Gronauer Unternehmen und Sponsoren, die sich für dieses aus dem lokalen Sportkalender herausragende Turnier engagieren.

2021 war es Ekaterina Kazionova, die sich erstmals in die Siegerliste der Gronau Open eintrug. Nach einem ungewohnt regenreichen Turnier setzte sie sich gegen Lea Gasparovic mit 3:6, 7:5, 6:0 durch. Dabei hatte Gasparovic schon am Zwei-Satz-Sieg geschnuppert.

Meldeschluss ist am 23. August, vorher kann kaum eine Prognose über das Teilnehmerinnenfeld abgegeben werden. Das kennt die Turnierleitung um Sven Gabbe und Nina Overbeeke nicht anders: „Bis zum Meldeschluss kann noch viel passieren. Oft erreichen uns Meldungen noch bis zur letzten Sekunde kurz vor Mitternacht. Wer letztlich aufläuft, werden wir somit erst am Tag vor dem ersten Aufschlag verkünden können“, erklärt Gabbe.

Starten wird das Turnier direkt mit dem Hauptfeld am 25. August um 14 Uhr.

Doch nicht nur um den sportlichen Aspekt kümmern sich die Organisatoren mit vollem Einsatz. Auch das Clubhausteam steckt schon in den Vorbereitungen, um allen auf der Anlage einen angenehmen Tag zu bereiten. Am zweiten Turniertag sind zudem Aktionen für den Tennisnachwuchs geplant. Am Freitagabend ist mit allen Gronauer Tennisvereinen ein gemütliches Zusammensein am Grill vorgesehen. Am Samstag folgt der Ladys Day.

Das bedeutet letztlich bis zu den ersten Ballwechseln noch viel Arbeit für das ehrenamtliche Team mit vielen Helfern aus Reihen des gastgebenden TV Grün-Gold Gronau.