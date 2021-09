Ein Turnier der Premium Tour

Dabei haben die Organisatoren und Helfer in diesem Jahr, neben den sonst üblichen Arbeiten, auch noch weitere Vorkehrungen zu treffen. „Natürlich müssen und werden auch wir uns an die derzeit gültigen Corona-Vorschriften halten und haben ein Hygienekonzept erstellt,“ erklärt Gabbe.

Für Spieler und Zuschauer bedeutet dies vor allem: Abstand zu halten, in den Clubräumen Masken zu tragen und bereitgestellte Desinfektionsmittel zu nutzen.

„Wenn man bedenkt, dass wir im März noch nicht wussten, ob wir die diesjährigen Gronau Open überhaupt durchführen können, ist das nun eher ein kleineres Problem, welches wir mit ein wenig Aufwand durchaus lösen können,“ zeigt sich Gabbe zuversichtlich, dass auch im 17. Jahr die Gronau Open ein Erfolg werden.

An Meldungen mangelt es nicht. Deutschlands Tennistalente nehmen das Gronauer Turnier, welches in die höchste Kategorie der Premium Tour des Deutschen Tennis Bundes eingestuft wurde, hervorragend an. Geht es für die Spielerinnen bei den von der Volksbank Gronau-Ahaus präsentierten Gronau Open um den R+V Cup nicht nur um 11.500 Euro Preisgeld, sondern ab Donnerstag auch um wichtige Ranglistenpunkte.

Die Zulassungsliste war bereits vor Meldeschluss am Dienstag mit 41 Meldungen für das Hauptfeld und elf weiteren Meldungen für die Nachrückerliste quantitativ und qualitativ sehr gut gefüllt.

Wie in jedem Jahr rechnet Turnierleiter Sven Gabbe – aus Erfahrung – aber noch mit spontanen Änderungen: „Kurzfristig gibt es immer noch einmal An- und Abmeldungen. Aber im Großen und Ganzen steht das Feld.“

So werden die Zuschauer an der Losserstraße ab morgen auch in diesem Jahr einige bekannte Gesichter sowie auch interessante neue Talente zu sehen bekommen. Mit Alice Violet (DTB 66) und Steffi Bachofer (DTB 43) schlagen zwei gute Bekannte der Gronau Open auf. „Wir freuen uns, die beiden auch in diesem Jahr bei uns begrüßen zu dürfen.“

Die Meldungen reichen von der Deutschen Ranglistennummer 21 bis 428. Spannende und hochwertige Matches sind also garantiert.

Anders als in den Vorjahren beginnt das Turnier in diesem Jahr direkt mit dem vergrößerten Hauptfeld.

In einem Punkt sind sich alle Verantwortlichen kurz vor dem Start der 17. Gronau Open einig: „Wir werden auch in diesem Jahr, trotz aller Schwierigkeiten, in Gronau wieder Spitzentennis sehen.“

Der große Stein, der allen Beteiligten bei den ersten Aufschlägen am Donnerstag ab 14 Uhr vom Herzen fallen wird, dürfte wohl noch weit zu hören sein.