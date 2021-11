Eine Gala der Besten

Gronau

Schottisches Flair in der Bürgerhalle. Dafür sorgten die Graham Lowlanders, die mit ihren Pipes and Drums ein perfektes Eröffnungsbild anlässlich des zweiten runden Geburtstags des Ball des Sports boten. Doch an diesem 17. Januar 2009 hatten es die internationalen Gäste schwer, sich gegen die Lokalmatadoren zu behaupten.

Von Stefan Hoof