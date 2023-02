FC Epes Trainer Jens Niehues zieht es zurück in die Westfalenliga nach Nottuln.

Auch für Talente aus Ahaus und Umgebung war GW Nottuln in den vergangenen Jahren eine interessante Adresse. Vor allem, wenn sie in Münster leben. In der aktuellen Saison gilt das etwa für den Ahauser Josse Gerick und den Stadtlohner Tobias Preckel.