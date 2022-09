Eine wahnsinnig gute Ausbeute

Epe

Es war zwar eine Auswärtsfahrt. Doch dieses Mal trat der FC Epe mit einem guten Gefühl die Heimreise an. Denn auch in der Fremde ist der Knoten für die ohnehin so heimstarken Blauen endlich geplatzt. Mit 1:0 (0:0) belohnte sich der Landesligist aus den Bülten beim FC Viktoria Heiden.

Von Nils Reschke