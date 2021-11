Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? So lautete die Frage nach dem 0:0 von Fortuna Gronaus Fußballerinnen gegen Teuto Riesenbeck.

„Es sind nicht die drei Punkte geworden, die uns näher an das Mittelfeld gebracht hätten“, erklärte Trainerin Jacqueline Eckelmann. „Aber der Rückstand auf Riesenbeck ist auch nicht größer geworden.“ In der Bezirksliga rangiert Fortuna weiter auf einem Abstiegsplatz mit vier Zählern Rückstand auf Riesenbeck.

Dabei hatte Fortuna den ersten Durchgang dominiert, einige Chancen kreiert, aber nicht verwertet. „Da war die Führung möglich“, ärgerte sich Eckelmann über die fehlende Durchschlagskraft und Konsequenz vor dem gegnerischen Gehäuse.

Der Wiederbeginn nach der Pause verlief erneut schleppend. „Da sind wir dem Gegner nur hinterhergelaufen.“ Doch Riesenbeck wusste mit den Vorteilen nichts anzufangen. Kein Wunder. Das Teuto-Team hat in zehn Bezirksliga-Begegnungen nur fünfmal getroffen.

Ab Minute 60 entwickelte sich eine Partie mit Möglichkeiten vor beiden Toren. „Ein offener Schlagabtausch“, urteilte Eckelmann. Tore fielen nicht, es blieb beim 0:0. Für Fortuna war es immerhin das dritte Heimspiel in Folge ohne Gegentreffer. „Dann nehmen wir diesen einen Punkt erst mal so mit“, meinte Jacqueline Eckelmann. „Nächste Woche müssen dann unbedingt drei Punkte her.“ Fortuna tritt dann ab 13 Uhr beim Liga-Schlusslicht FC Galaxy Steinfurt an.