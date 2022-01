Einer aus der alten Schule: Nur die Leistung zählt

Auch zwei Kreuzbandrisse im linken Knie konnten Felix Fuchs nicht stoppen. „Mir war klar, ich komme zurück.“ Aufgeben – dieses Wort kennt der 30-Jährige nicht. Heute schaut der Gronauer auf fast 200 Oberligaspiele zurück. Dabei betont er auch seinen Ehrgeiz. Die Meisterschaft in dieser Saison ist für ihn ein Thema.

Kurz nach Saisonbeginn überraschte Vorwärts Epe mit einem verspäteten Neuzugang: Felix Fuchs. Mittlerweile hat der frühere Oberligaspieler zehn Punktspiele für die Grün-Weißen bestritten. Dabei bringt der 30-Jährige nicht nur seine geballte Erfahrung für den Fußball-Bezirksligisten ein. Vielmehr erweist sich der Defensivspezialist auch als Antreiber und Motivator, als Spieler, der nie aufgibt, als einer, der vorangeht und bis zur letzten Minute alles gibt. Das belegen auch seine Ausflüge in den gegnerischen Strafraum und seine schon vier Saisontore. Klar, dass ein Spieler wie Felix Fuchs, keiner der Leisen auf dem Platz, auch die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben hat. Über seine Erwartungen, seine ersten Eindrücke in Epe, aber auch seine lange Zeit in der Oberliga, zwei schwere Verletzungen und andere sportliche Interessen spricht Felix Felix Fuchs im Interview.