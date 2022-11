„Einfach eine Win-Win-Situation“ für Jannik Holtmann

Epe

Gestatten: Jannik Holtmann, 29 Jahre, Stürmer beim FC Epe – und dort einer der Leistungsträger: In allen 14 Partien stand er auf dem Feld, machte dabei 975 von möglichen 1260 Minuten und somit die drittmeisten beim Landesliga-Aufsteiger. Vergangenen Spieltag trug er sich beim 2:2 in Werne auch erstmals in die Torschützenliste ein.

Von Tom Veltrup