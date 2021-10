Eintrachts Befreiungsschlag

Im Kellerduell der Kreisliga A1 ist der erhoffte Befreiungsschlag für das Schlusslicht ausgeblieben. Denn im Eichenstadion punkteten die Gäste aus Stadtlohn dreifach. Und während sich also die Eintracht mit nun acht Punkten auf dem Konto etwas Luft verschafft hat, leuchtet die Rote Laterne nach diesem 2:3 (0:1) nach wie vor in Nienborg.

„Ich fand schon, dass dieser Sieg in Ordnung ging. Weil wir unterm Strich die Mehrzahl an besseren Chancen hatten. Wenn wir die auch konsequenter nutzen, wäre es erst gar nicht so lange spannend geblieben“, meinte Eintracht-Trainer Jörg Bengfort nach dem Schlusspfiff. Und er spielte natürlich auf die Schlussphase an, in der Nienborg noch einmal alles probierte. Denn ein Freistoß von Josef Hemker (87.) hatte RWN zurück ins Spiel gebracht. Aber das Anschlusstor kam letztendlich einfach einen Deut zu spät aus Sicht der Hausherren.