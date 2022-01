Elf Punkte Vorsprung für die C1-Junioren von Fortuna Gronau

Richtig gute Stimmung herrscht derzeit bei den C1-Junioren von Fortuna Gronau. Denn die Truppe der Blau-Schwarzen ist aktuell das Maß aller Dinge in der Kreisliga A.

Fortuna Gronaus C1-Junioren sind das Maß aller Dinge in der Kreisliga A. Der souveräne Spitzenreiter führt mit großem Vorsprung und schielt auf den Bezirksliga-Aufstieg.

Mit satten elf Punkten Vorsprung sicherte sich die Mannschaft von der Laubstiege die Herbstmeisterschaft. Mit weitem Abstand folgen die punktgleichen Verfolger FC Epe und SG Coesfeld.

Der Weg zur Halbzeit-Meisterschaft zeichnete sich früh ab. Am ersten Spieltag gelang zum Saisonauftakt ein 9:1 gegen JSG Legden/Asbeck. Schon nach dem dritten Spieltag übernahm die Mannschaft die Tabellenführung der Kreisliga A. Bis zur Winterpause weist die Zwischenbilanz elf Siege und zwei Unentschieden (auswärts beim FC Epe und JSG Südlohn/Weseke/Oeding) auf. Gerne hätten die Spieler von der Laubstiege die Hinserien-Meisterschaft schon früher gefeiert, doch der ärgste Mitstreiter musste sein Spiel verlegen. So warteten die Fortunen geduldig etwas länger, bis auch theoretisch alles geregelt war mit dem inoffiziellen Titel.

Der Erfolg der Mannschaft basiert auf vielen Säulen. Das neue Trainerduo mit Rob Luiten und Jannik Rosengarten formte seit Sommer mit Ruhe und Kompetenz ein Team, das der Konkurrenz in dieser Liga überlegen ist. Ein anderer Faktor ist die Kontinuität in der Jugendarbeit der Fortunen, denn die Vielzahl der Spieler trainiert und spielt seit fast zehn Jahren zusammen. Hier zahlt sich besonders das Jahrgangs-Training aus, betonen die Verantwortlichen.

Besonders hervorgehoben werden kann die Offensivabteilung, die bereits 64 Tore zustande brachte. Doch da fällt die Defensive nicht ab, die nur zehn Gegentore zuließ – in 13 Ligaspielen. „Dies ist natürlich auch eine Ligabestmarke“, geben die Verantwortlichen stolz zu Protokoll.

Mit Optimismus und großer Vorfreude sehen die Blau-Schwarzen der Rückrunde entgegen. Schon seit Anfang Januar geht es wieder mit Testspielen weiter, hoffentlich auch ab Mitte Februar mit Ligaspielen weiter. Am 12. Februar steht die Partie in Gescher beim Tabellenvierten an.

So fiebern die Spieler und Anhänger dieser Mannschaft dem Saisonfinale Ende Mai entgegen. So kann aus ihrer Sicht das Ziel nur die Meisterschaft und möglichst der Aufstieg in die Bezirksliga sein. Die Euphorie rund um die C1 ist derzeit riesengroß im Fortuna-Lager.