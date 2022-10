Elf TVG-Läufer genießen Citylauf in Coesfeld

Für einige war es der erste Start bei einem Straßenlauf, nachdem sie erst im Frühjahr mit dem Laufen überhaupt begonnen hatten. Aber auch einige Routiniers waren in Coesfeld am Start.

Sie alle freuten sich nicht nur über die gelaufenen Zeiten, sondern genossen auch das „Gemeinschaftserlebnis“ Laufen in den Feldern der mehr als 600 Läuferinnen und Läufer, die allein bei den Läufen über 5 und 10 km in Coesfeld an den Start gingen.

Insgesamt waren elf Aktive des TV Gronau beim Citylauf dabei.

Die Ergebnisse:

10 km: 83. (10. M 40) Andreas Fröhner, 43:46 Min.; 212. (2. M 75) Klaus Opitz, 55:44 Min.; 241. (8. W 40) Martina Suty, 1:06:08 Std.

5 km: Monika Terbeck (5. W 50) 22:23 Min; Sophie Terbeck (8. W 20) 23:18 Min.; Hermann Gebker (5. M 60) 24:11 Min.; Ivonne Pauls (8. W 50) 27:12 Min.; Udo Großecappenberg (16. M 55) 27:12 Min.; Simone Schramm (11. W 45) 29:32 Min.; Mareike Hamm (12. W 40) 29:56 Min.; Sylvia Dornbusch (10. W 55) 33:52 Min.