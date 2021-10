Elissa Albers hofft auf DM-Start

Pauline Meyer, Franziska Dinkelborg und Fabiane Meyer haben in den letzten Jahren die Farben des TV Westfalia Epe bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der U 18 und U 20 eindrucksvoll vertreten. Jetzt rückt das nächste Talent nach.

Laufen: Die Kaderschmiede in Epe bringt das nächste Talent hervor

Mit Elissa Albers rückt die nächste Läuferin aus Epe immer mehr in den Blickpunkt.

Elissa Albers könnte nämlich die nächste aus der „Kaderschmiede“ von Trainer Reinhard Wittland sein, der dies gelingt. Immerhin steht die 16-Jährige vor dem Sprung in den Landeskader Westfalen. Ein erstes Training in Dortmund hat in diesen Tagen stattgefunden.