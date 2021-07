EM-Traum in Tallinn

Epe

Am Dienstagabend hob der Flieger in Frankfurt ab. Sein Ziel: Tallinn, die Hauptstand Estlands. Mit an Bord: Fabiane Meyer vom TV Westfalia Epe. Sie wird als eine von insgesamt 90 Sportlerinnen und Sportlern die deutschen Farben bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der U 20 vertreten. Ein Traum wird Realität.

Von Günter Poggemann