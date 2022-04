Endspurt mit zwei Heimspielen

Eher als die Konkurrenz beenden die Landesliga-Handballer von Vorwärts Gronau schon in dieser Woche die Saison. „Wir sind bereit“, betont Trainer Adam Fischer.

Auf zwei Siege hofft er in den Heimspielen am Donnerstag und Samstag. Die würden Vorwärts erstmals in der Landesliga ein positives Punktekonto zum Saisonfinale bescheren. Da lohnt es sich doch, die letzten Reserven zu mobilisieren. „Vier Punkte sind unser Ziel“, unterstreicht Fischer. „Wir wollen den Klassenerhalt klarmachen.“