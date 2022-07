Eperanerin Elissa Albers erfüllt sich ihren Wunsch und erreicht das Finale

Statt der gemeldeten 20 Läuferinnen gingen am späten Freitagnachmittag in den beiden Halbfinalläufen über die 1.500 m in der Altersklasse U18 nur 15 Teilnehmerinnen an den Start – möglicherweise neben den tropischen Temperaturen ein Grund dafür, dass das Tempo in beiden Läufen zu Beginn sehr langsam war. Da sich die ersten Vier jedes Laufes plus die weiteren vier Zeitschnellsten für das Finale qualifizierten, sahen die Favoritinnen wohl keine Notwendigkeiten, frühzeitig auf das Tempo zu drücken.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch