Eperanerin Elissa Albers sichert sich die Silbermedaille

Elissa Albers (TV Westfalia Epe) hat abermals die Vize-Westfalenmeisterschaft über 1500 Meter in der U18 errungen.

Leichtathletik: Hallen-Westfalenmeisterschaft in Dortmund

In der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund musste sie nur der überragenden Siegerin Nele Sietmann (LG Brillux Münster) den Vortritt lassen. Begleitet wurde Albers von ihrem Trainer Reinhard Wittland.

Die Meldeliste ließ erahnen, dass Elissa Albers (Jahrgang 2005) eine Chance auf den zweiten Platz in dem neunköpfigen Starterfeld bekommen würde.

Die Eperanerin startete verhalten, in der Halle waren siebeneinhalb Runden zu laufen. An der Spitze lief Sietmann ein einsames Rennen und lag bei jeder Zwischenzeit klar vorne. Albers reihte sich nach 100 Metern im mittleren Teil des Pulks ein, nach der dritten Runde erhöhte sie aber entschlossen ihr Tempo und schloss zur Verfolgergruppe auf. Ganz vorne aber hätte die Münsteranerin Sietmann sich nur selbst durch eine Unachtsamkeit um ihren souveränen Start-Ziel-Sieg bringen können.

Trotz der hohen Geschwindigkeit der Führenden ließ sich das Verfolgerfeld zunächst nicht dazu verleiten, das Tempo zu erhöhen. So war es Albers, die nach 1000 Metern ausscherte und die Führung der Verfolgergruppe übernahm. Ricarda Wrede (LG Olympia Dortmund) heftete sich aber an ihre Fersen.

Während Sietmann (4:39,83 Min.) schon im Ziel ihren Favoritensieg feierte, ging es im Sprint zwischen Albers und Wrede um den Silberrang. Die Eperanerin hatte die größeren Reserven und sicherte sich Platz zwei in 5:01,56 Min. hauchdünn vor Wrede (5:01,78 Min.). Die sechs weiteren Läuferinnen aus dem jüngeren Jahrgang 2006 hatten in den Kampf um die Medaille nicht eingreifen können. Von ihnen war Nina Bergerfurth (LSF Münster) in 5:03,07 Min. die Schnellste und wurde Vierte.

„Der Lauf von Elissa war taktisch gut“, betonte Trainer Reinhard Wittland. „Wir wollten eigentlich eine bessere Endzeit erreichen, jedoch war heute die Platzierung wichtig. Das hat Elissa großartig gemeistert.“

Der nächste Wettkampf folgt schon am kommenden Samstag in Düsseldorf. Dort nimmt Elissa Albers an den NRW-Meisterschaften über 1500 Meter im Arena-Sportpark teil.