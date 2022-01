Erfolgsserie reißt erst im Spitzenspiel

Ahaus

Ganz schön clever. Da wollen sich Eintracht Ahaus´ Fußballer von Beginn an möglichst weit von den Abstiegsrängen fern halten. Und was machen sie? Sie schauen sich die Liga mal gleich von Platz eins aus an. Maximale Distanz nach unten. So geschehen am dritten Spieltag. Mittlerweile ist es nicht mehr Platz eins, aber immerhin Platz sechs

Von Stefan Hoof