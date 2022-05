Erst Beverborgs Tor gibt dem FC Epe Sicherheit

Denn rechnerisch braucht die Mannschaft von Trainer André Hippers nur noch sieben Punkte, nachdem sie ihr Heimspiel am Sonntag klar gewonnen hat. Der FC Epe gab sich beim 3:0 (2:0) schlussendlich keine Blöße gegen den SV Gescher und konterte so SuS Stadtlohns 4:3-Sieg in Vreden. Das war schon vor dem Anstoß in Epe amtlich. Doch ganz so einfach war die Aufgabe gegen Gescher nicht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch