Erstes S-Springen seit zwei Jahren

In der Reithalle am Dinkelhof erleben die Pferdesportfreunde erstmals seit 2019 wieder ein S-Springen. Dazu hat auch der mehrfache Sieger in schweren Prüfungen in Gronau, Hendrik Zurich, gemeldet. Er reitet seit 2020 für den Reitverein Ochtrup.

Dass findet zwar in einer abgespeckten Form statt. Aber immerhin: Vom Springreiter-WB bis zum S*-Springen mit Stechen reicht das sportliche Angebot. Ein Springen der schweren Klasse gab es zuletzt vor zwei Jahren in Gronau.

Auch wenn es die anspruchsvolleren Prüfungen nicht – wie in früheren Jahren gewohnt – am laufenden Band zu sehen gibt, wagt der LZRFV mit seinem dreitägigen Hallenturnier von heute bis zum Sonntag doch einen Neuanfang. So gibt es neben dem S-Springen auch eine M**-Prüfung. „Ansonsten finden die meisten Prüfungen im A- bis M*-Bereich statt“, verdeutlicht Pressesprecherin Claudia Klaas. Insgesamt erwartet der Verein etwa 600 Starts, verteilt auf drei Turniertage.

Zum Auftakt reiten die jungen Pferde in den Parcours. Ab 9.30 Uhr am Freitag stehen verschiedene Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M auf dem Turnierplan. Zum Abschluss des erstes Tages rückt die Youngster-Springprüfung der Klasse M* für 6- bis 9-jährige Pferde in den Blickpunkt.

Am Samstag folgen Springprüfungen der Klassen A*- bis S. Die schwere Prüfung als Highlight des Tages soll etwa um 18.00 Uhr gestartet werden.

Am Sonntag werden der Springreiter-WB, E-, A- und L- sowie M*-Springen zu sehen sein. Um 10 Uhr beginnen die Wettbewerbe am dritten Turniertag, das M* -Springen mit Stechen ist für 15.30 Uhr angesetzt.

„Das Starterfeld ist überschaubar. Die meisten Teilnehmer sind in A- und L-Springen am Start, aber auch die jungen Pferde am Freitag sind ganz gut vertreten“, teilt der gastgebende Verein mit. Auch 25 Reiter und Reiterinnen aus Gronau und Epe sitzen am Dinkelhof im Sattel.

Gemeldet hat auch das ehemalige LZRFV-Vereinsmitglied Hendrik Zurich. Der Ochtruper hat schon viele S-Springen in Gronau gewonnen. Aus der näheren Umgebung mit dabei sind unter anderem Reto Weishaupt und Franziska Schwietering aus dem Stall von Josef Wassing in Ahaus, Michael Hagemann, Peter Duitz, Elmar Vinkelau und mit Gastlizenz der Niederländer Nuri Dijks. Auch Ines Wolters reist wieder aus Bad Zwischenahn an, um ihre Pferde in Gronau in ihrem Stammverein vorzustellen.

Für Zuschauer und Teilnehmer gelten während des gesamten Tuniers die 3G-Regeln. Es wird zwei Eingänge am Dinkelhof geben – vor der Halle und an der Einfahrt zum Parkplatz.