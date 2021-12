Fabiane Meyer fünfmal notiert

Gleich fünfmal findet die Läuferin des Westfalia Epe ihren Namen in den Übersichten der weiblichen Jugend U 20.

Mit ihrer Zeit von 4:18,69 Min. beim Gewinn der Deutschen Meisterschaft am 31. Juli in Rostock ist sie Jahresbeste über 1.500 m. Mit ihren 2:07,72 Min. beim Lauf in Dortmund am 12. Juni ist sie die Drittschnellste über 800 m in ihrer Altersklasse in diesem Jahr.

In den Bestenlisten in der Halle steht die 19-Jährige in ihrer Altersklasse sowohl über die 800 m mit ihren in Hamburg erzielten 2:09,47 Min. als auch über die 1.500 m mit ihren 4:19,66 Min. vom Februar in Dortmund ganz oben.

Und auch bei den von ihr nur selten gelaufenen 10 km auf der Straße gehört sie zu den zehn Besten ihrer Altersklasse in 2021. Mit den bei den Deutschen Meisterschaften in Uelzen erzielten 35:05 Min. steht Fabiane Meyer auf Platz acht der Jahresbestenliste.