FC Epe erwartet Oberligist Dortmund

Es ist ein Bonusspiel. Oberligist ASC Dortmund gibt am Sonntag (15 Uhr) seine Visitenkarte in den Eper Bülten ab und trifft in der ersten Runde des Westfalenpokals auf Landesliga-Aufsteiger FC Epe.

„Ein Glückslos“, hieß es nach der Auslosung in Kaiserau vonseiten der FC-Delegation. „Vielleicht nimmt uns der Oberligist ja auf die leichte Schulter.“

Doch es ist die personelle Situation, die die Aussichten auf ein Weiterkommen der Gastgeber noch unwahrscheinlicher erscheinen lässt. Seit Wochen fehlen Stammkräfte wie u.a. Jaan Büning, Loris Deiters, Ricardo Deiters (der zumindest wieder zu zwei Kurzeinsätzen kam), Jan Frieling, Eric Reckels (der den Verein jetzt aber verlässt) und zuletzt auch Felix Wobbe, der in dieser Woche krankgeschrieben war.

Hinzu gesellten sich im Pokalspiel gegen TSG Dülmen Kilian Voß und Philipp Hörst, die verletzt das Spielfeld verließen. „Zumindest bei Kilian bin ich zuversichtlich, dass er am Sonntag wieder spielen kann“, erklärt Trainer André Hippers. „Die personelle Situation ist echt krass.“ Zumindest einige Urlauber, die im Training aber erst mal einiges nachholen mussten, kehren in den Kader zurück. Keine Alternative ist diesmal der zuletzt überzeugende Ben van Almsick, der aus privaten Gründen am Wochenende verhindert ist.

„Wir schauen, wie weit die Beine tragen. Das wird eine intensive Laufeinheit“, weiß Hippers, was seine Truppe erwartet.

„Grundsätzlich ist das aber eine tolle Sache. Dass wir dieses Spiel haben, ist ja auch eine Art Wertschätzung für das, was wir letzte Saison erreicht haben“, bekräftigt der Coach. Als Meister der Bezirksliga hat sich der FC Epe diese Teilnahme verdient. „Wir würden gerne mit voller Kaderbreite dagegenhalten wollen. Wir werden ans Limit gehen müssen. Es geht darum, sich vernünftig zu verkaufen, aber wir müssen auch den Saisonstart eine Woche später im Blick haben“, verdeutlicht Hippers den Spagat: „Hauptsache es gibt keine weiteren Verletzten.“

Der ASC Dortmund war Sechster in der vergangenen Oberliga-Saison. Dieser Liga gehört der Verein seit 2014 an und etablierte sich dort bis auf eine Ausnahme in der Saison 19/20 im oberen Drittel. Trotz etlicher Wechsel in seinem Kader blieb der ASC in seinen bisherigen sieben Testspielen gegen Ober- und Landesligisten unbesiegt. Am Freitagabend stand noch ein Spiel gegen den Westfalenligisten BSV Schüren an.