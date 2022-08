FC Epe feiert dicke Überraschung

„Wir wollen die Mannschaft sehen, wir wollen die Mannschaft sehen.“ Über 300 Fans verwandelten die Eper Bülten in ein Tollhaus.

Ben van Almsick lässt sich feiern. In der 82. Minute erzielte er den Siegtreffer für Landesliga-Aufsteiger FC Epe, der sich vollkommen überraschend gegen Westfalenliga-Absteiger SuS Neuenkirchen durchsetzte.

So eben hatte Landesliga-Aufsteiger FC Epe das scheinbar Unmögliche geschafft und trotz größter personeller Probleme Westfalenliga-Absteiger SuS Neuenkirchen mit 1:0 bezwungen. Schütze des goldenen Treffers war Ben van Almsick in der 82. Minute. Für die Blau-Weißen war es ein grandioses Spiel nach 35 Jahren Landesliga-Abstinenz in den Bülten.