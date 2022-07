FC Epe hat spielfrei am Sonntag – Gegner sagt ab

Beim Eintracht-Pokal wird am Sonntag wieder gespielt. Doch überraschend spielfrei hat der FC Epe. Sein Gegner VfL Rhede sagte die für heute Abend geplante Vorrunden-Partie ab.

Fußball: Eintracht-Pokal in Ahaus

Mit knappem Kader und ohne Spielertrainer Rainer Hackenfort war der SV Heek zu seinem ersten Vorrundenspiel gegen den VfL Rhede in der Augenklinik Ahaus Arena angetreten. Thomas Ruminski an der Seitenlinie und der neue spielende Co-Trainer Tim Schücker, Neuzugang vom Oberligisten SpVgg Vreden, teilten sich den Trainerjob am Freitagabend.