FC Epe holt einen Sieg für die Köpfe

Es ging nicht um Punkte, dafür aber um Spielpraxis, Abläufe und Selbstvertrauen. Und unter diesen Gesichtspunkten beendeten FC Epe und SuS Stadtlohn den Test am Freitagabend zufrieden. In den Bülten trafen zwei Teams aufeinander, für die es zuletzt so gar nicht lief.

Die Gastgeber waren nach schleppender Vorbereitung mit zwei deftigen Niederlagen gegen Nordkirchen und Neuenkirchen ins Landesligajahr gestartet, die Stadtlohner hatten ihren Negativlauf von Ende 2022 mit Niederlagen gegen Vreden II und Borken fortgesetzt.

Auf dem Kunstrasen in den Bülten ging es also für beide darum, wieder Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu finden. Und das gelang nach dem 3:2-Sieg der Gastgeber aus Sicht der beiden Trainer durchaus: „Nach den happigen Niederlagen ging es für uns in erster Linie ums gute Gefühl. Und das konnten wir aus dem Spiel mitnehmen“, so Epes Spielercoach Andre Hippers. Sein Gegenüber, Hendrik Maduschka, meinte: „Ich bin mit unserer Vorstellung zufrieden. Nach sechs solchen Ergebnissen in der Liga sind wir heute wieder aufgestanden.“

Jannik Holtmann zum 1:0

Den ersten Treffer landeten die Eperaner, wobei Jannik Holtmann nach Abstimmungsproblemen in der SuS-Defensive wohl selbst nicht wusste, warum er den Ball mit der Pike vorbei an Stefan Mester ins Tor schieben durfte (14.). Die Führung hielt aber nur vier Minuten, ehe Raphael Busert mit einem platzierten Fernschuss auf 1:1 stellte. Damit ging es auch in die Pause.

SuS-Kapitän Justus Jaegers eröffnete den zweiten Durchgang mit einem Schuss an den Innenpfosten. In der Folge erlaubte sich der SuS eine Schwächephase, die der Landesligist mit zwei weiteren Treffern bestrafte. Beim 2:1 nutzte der FC den Raum hinter der letzten SuS-Reihe, Julius Klein vollstreckte (52.). Beim 3:1 harmonierten zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft: Philipp Ravers steckte durch zu Timo Overbeck, der das 2:1 markierte (63.).

Der letzte Treffer gehörte dem Gast aus der Bezirksliga: Jannik Buning versenkte einen Freistoß direkt (83.). Zuvor hatte noch Busert die Latte getroffen und Tino Samele im Nachschuss ein weiteres Tor verpasst.