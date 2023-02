Mit der ersten Tormöglichkeit kam der FC Epe am Sonntag zum 1:0. Nach einem Eckball von Loris Deiters war Ben van Almsick (14) zur Stelle und markierte den Führungstreffer für die Gastgeber.

1:0 führten die Hausherren gegen den SV Herbern, der jedoch nichts unversucht ließ, um mindestens noch zum Ausgleich zu kommen. Und genau der gelang Johannes Richter fünf Minuten vor dem Abpfiff per Kopf. Für die Gäste war es damit das dritte Unentschieden in Serie, für den FC Epe der erste Punktgewinn in diesem Jahr.