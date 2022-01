FC Epe startet in die Vorbereitung

Bezirksligist FC Epe startet am Dienstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Um 19.30 Uhr findet in den Bülten die erste Einheit im neuen Jahr statt.

Ehe die Rückrunde am 13. Februar startet, wartet ein umfangreiches Programm auf den aktuellen Spitzenreiter der Bezirksliga 11 (Verfolger SuS Stadtlohn hat ein Spiel weniger ausgetragen). Neben etlichen Trainingseinheiten sind auch vier Testspiele fest vereinbart. Das erste steht am kommenden Samstag um 12.15 Uhr beim A-Ligisten SC Südlohn an.

Unter der Woche geht es am 18. Januar (Die.) um 19.30 Uhr zum A-Liga-Spitzenreiter ASC Schöppingen, vier Tage später am Samstag (14 Uhr) zum Landesligisten Eintracht Ahaus. Am 5. Februar ist ein Spiel bei der TSG Dülmen, souveräner Spitzenreiter der Bezirksliga 14, geplant.

Mit einem Knaller startet die Rückrunde: Zu Wiederbeginn stehen sich der SuS Stadtlohn und FC Epe gegenüber.