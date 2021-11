FC Epe und Fortuna Gronau auswärts am Ball

Die Spreu hat sich längst vom Weizen getrennt. Nur acht Mannschaften dürfen noch auf den Gewinn des Kreispokals hoffen. Am Samstag steht das Viertelfinale an. Der Titelverteidiger spielt jedoch erst im Januar.

Der FC Epe will seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. Doch in Rorup geht es für die Blau-Weißen auf roten Untergrund.

Die SpVgg Vreden ist dann auch der Favorit im laufenden Wettbewerb, muss jedoch an diesem Samstag ihren Verpflichtungen in der Oberliga nachkommen. Da steht ab 14.30 Uhr die Partie gegen Victoria Clarholz an. Das Spiel genießt Priorität. Deshalb wurde das Pokalspiel gegen Turo Darfeld auf den 30. Januar 2022 verlegt.